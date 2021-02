IL GRAN FINALE

Oggi alle 10 scatta l'ultima gara dei Campionati del mondo di sci alpino. Lo slalom speciale si disputa sulla stessa pista Druscié A che ieri ha accolto lo slalom femminile. Il primo degli italiani in gara è Alex Vinatzer con il numero 17, seguito dal veterano Manfred Moelgg con il numero 19; Stefano Gross ha il 24; Giuliano Razzoli il 26. Il primo a scendere sarà l'asso francese Alexis Pinturault. Grande attenzione per il numero 4, il norvegese Henrik Kristoffersen, poi per lo squadrone austriaco, in rapida successione, dal 6 al 10, con Feller, Schwarz, Pertl e Matt. I concorrenti iscritti sono 100, sino al marocchino Yassine Aouich; partecipano anche gli atleti delle nazioni con meno tradizione nello sci, che ieri hanno affrontato le qualifiche, sulla nuova pista Lino Lacedelli alle Cinque Torri. Seconda manche alle 13.30 (diretta su Rai2 e Raisport).

PARACADUTISTI

Al termine dell'ultima gara ci sarà la cerimonia di chiusura From ski to the sky, sulla neve del Col Druscié. L'edizione 46 dei Mondiali passa alla storia e affida al comitato di Courchevel Meribel l'incarico di organizzare quelli del 2023: ammainata la bandiera della Fis, sarà consegnata a comitato francese. Ci sarà la fanfara della Brigata alpina Julia; i paracadutisti del centro sportivo Esercito e i Carabinieri. Si vedranno lo speedrider Armin Senoner e Giorgio Rocca, in una performance spettacolare, ricca di effetti speciali. Saranno i volontari a portare i vessilli delle 70 nazioni partecipanti. Uscirà un messaggio forte: questi Mondiali, in piena pandemia Covid-19, hanno significato ancor di più la volontà di ripartenza e di rilancio internazionale di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti.

Marco Dibona

