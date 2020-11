ROMA Stoppato il fastidioso rumore della roulette russa dei tamponi, è ancora musica in Champions. Il dj è sempre Caicedo, come a Torino. Segna 10 anni dopo allo Zenit, dopo aver mollato (era alla Lokomotiv) il campionato sovietico. E allora balla, Inzaghi. Balla pure sul St. Petersburg Arena, in mezzo a sedicimila tifosi nemici. Stavolta si sentono gli assenti, ma Caicedo ora vale più di altri big: «Per me è un momento ottimo, ma devo ringraziare tutti i miei compagni. Dopo il gol abbiamo lottato e dominato, con questo carattere possiamo passare il turno e andare avanti». Già, come al solito però la Lazio deve andare sotto, prima di tirar fuori gli attributi.

DIFESA HORROR

Prima mezz'ora di sonnolenza pura. Inzaghi ripensa a qualche scelta, così ci sono due sorprese dall'inizio rispetto alle prove della vigilia: Patric al posto di Luiz Felipe nei tre di difesa, Correa al fianco di Muriqi (ancora troppo anonimo) e non il nuovo acquisto Pereira. Gioco spezzettato in avvio, lo Zenit (ora a 1 punto nel girone F) aspetta la Lazio, che preferisce invece controllare il match col minimo sforzo. I russi però vanno in vantaggio al primo vero affondo. La difesa torna colabrodo: Zirkhov crossa, il pennellone Dzyuba (6 gol in Premier-Liga) triangola e fa la sponda perfetta per Erokhin, che al volo trafigge Reina. Grosse responsabilità d'Acerbi. La Lazio però a questo punto si sveglia.

ZONA FELIPAO

Il pressing sale, Inzaghi dà un'ulteriore scossa nello spogliatoio. E' Milinkovic a prendersi sulle spalle il gruppo, con lanci e aperture in lungo (Correa ne spreca subito uno) e in largo. Entrano Cataldi, Pereira e Caicedo, la Lazio si espone a due pericolosi contropiedi (Hoedt in tackle decisivo, poi Mostovoy sfiora il palo) per provare a riacciuffare il pareggio, tra l'altro in modo disordinato e convulso. Prima Marusic invoca il rigore, ma il check dice no. Quindi la prima capocciata di Caicedo è il preambolo del suo colpo da biliardo. Milinkovic al volo potrebbe addirittura ribaltare ancora una volta del tutto il risultato, ma poi nel recupero un suo errore in disimpegno viene graziato da un fuorigioco, che annulla il raddoppio russo. Poco prima Pereira aveva rischiato di regalare un penalty come a Torino. Accontentarsi in questo caso è dunque meglio.

