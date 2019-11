CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAGLIARI Terza vittoria di fila e decimo risultato utile consecutivo: è un Cagliari spettacolare quello che batte per 5 a 2 la Fiorentina e sale il terzo posto in classifica, nel giorno del commosso ricordo di Davide Astori. Il lunch match scrive forse definitivamente al registro delle grandi la squadra di Rolando Maran che adesso fa sul serio. Ventiquattro punti in dieci partite sono un messaggio forte al campionato. Gli isolani lo mandano con autorevolezza e merito, attraverso un gioco spumeggiante che fa stropicciare gli occhi ai 16 mila...