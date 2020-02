CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Il Napoli sente di nuovo profumo di Europa. In attesa del Barcellona, risale all'ottavo posto andando a vincere 1-0 alla Sardegna Arena contro un Cagliari sempre più spento e alla fine contestato dai tifosi: match-winner è Dries Mertens, uno che con i rossoblù segna sempre: in 8 presenze da titolare contro i sardi, il belga ha realizzato ben 10 gol. Una rete, la sesta stagionale, tutta sua. Ha ricevuto palla in posizione decentrata, l'ha spostata sul destro e, di interno, ha mirato l'angolo più lontano: carambola perfetta sul palo e il gol vittoria è servito. Un Napoli rinfrancato dalla vittoria a San Siro e che sembra invece aver dimenticato il ko al San Paolo col Lecce.

Gattuso, senza Milik, ha puntato su Elmas, Mertens e Callejon. E ha trovato però il gol solo dopo che è entrato Lorenzo Insigne con arretramento di qualche metro del buon Elmas. Partita molto tattica ma in effetti è il Napoli che gioca e tira di più. E si avvicina meglio alla porta. Soprattutto con Zielinski al 26', fuori di poco. E poi c'è la punizione di Mertens al 31': fuori anche quella. Il Cagliari? Molto intimorito. L'unico che fa un po' paura è il nuovo Pereiro.

La ripresa è la fotocopia del primo tempo. Col Napoli che fa più possesso palla e il Cagliari che non riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria: l'unica conclusione è un tiro di Simeone. Al 21' il colpo di Mertens che vale il vantaggio. E i tre punti: il Cagliari non ha la forza per reagire e l'unica conclusione è un tiro da lontanissimo di Klavan. Per i rossoblù è la seconda sconfitta di fila. Per giunta nella settimana più difficile della stagione dopo l'infortunio di Pavoletti e le voci e le polemiche - smentite da club e giocatore - sull'incidente costato una nuova rottura del crociato all'ex napoletano. Tifosi delusi. E alla fine è dura contestazione con la curva che chiama a rapporto la squadra: l'Europa sembra sempre più lontana. Il Cagliari nel 2020 non ha ancora vinto ma soprattutto sembra del tutto smarrita la verve.

