CAGLIARI Giù il cappello alla nuova Udinese che è stata magnifica protagonista ieri sera all'Unipol Domus, dove ha vinto col piglio della grande contro il Cagliari. È un'altra squadra quella bianconera, Gabriele Cioffi le ha dato mordente, compattezza, un gioco concreto e vario. Si è ammirato soprattutto il collettivo, ci sono state pochissime sbavature, il 3-5-2, che proprio il successore di Gotti di cui è stato vice ha rispolverato, si sta rivelando il vestito più adatto alle caratteristiche dei friulani completamente trasformati rispetto a due turni fa, ognuno svolge con precisione il compito assegnatogli.

I primi 45' dei bianconeri sono stati decisamente positivi, al limite della perfezione come acume tattico, per la facilità con cui si sono sistematicamente affacciati nell'area sarda. Il tutto condito da due gol di grande fattura. Una prestazione continua, senza sbavature. Il Cagliari non è riuscito a ragionare, anzi è andato ben presto in confusione e dopo 4' Godin l'ha fatto grossa, piazzato nell'area piccola, ha cercato un inutile, pericoloso passaggio al limite per Grassi che è stato ostacolato da Beto, ma non in maniera irregolare; il pallone è terminato a Udogie che subito ha servito l'accorrente Makengo che entrato in area, ha anticipato Carboni e Ceppitelli per poi trafiggere Cragno. Il Cagliari ha provato a reagire, ma ogni suo tentativo è stato disinnescato dai colossi del centrocampo friulano, con Nandez che da subito ha dimostrato di non essersi completamente ripreso da problemi fisici e non è pervenuto per cui i sardi hanno provato a lanciare lungo per Pavoletti al quale Becao ha messo la museruola. Nuytinck ha fatto altrettanto con Joao Pedro. La squadra di Mazzarri si è resa pericolosa una sola volta, all'8' quando Pavoletti ha sparato a rete da dentro l'area un po' defilato sulla destra, ma Silvestri ha deviato in angolo.

CAPOLAVORO

Nell'Udinese Deulofeu e Beto hanno sistematicamente messo sul chi va là la retroguardia di Mazzarri. Pure Udogie, con i suoi strappi. Quasi per una questione di inerzia al 45' è arrivato il raddoppio dell'Udinese. Udogie viene atterrato cinque metri fuori area da Dalbert: punizione che esegue magistralmente Deulofeu con una conclusione a giro di destro che supera la barriera: il pallone si insacca a fil di palo alla sinistra di Cragno. È la ciliegina sulla torta di un primo tempo notevole in cui l'Udinese ha evidenziato anche personalità e sicurezza su ogni intervento. All'inizio della ripresa (5') Molina con un bolide dai venti metri su respinta della difesa, segna la terza rete. Quella della sicurezza. Poi il Cagliari perde Marin, espulso per doppio giallo e cala definitivamente il sipario con l' Udinese in rete per la quarta volta al 24' con una deliziosa conclusione di Deulofeu.

