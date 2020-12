LE ALTRE PARTITE

Grossa frenata alle spalle delle tre di testa. Il Napoli non si rialza dopo il ko con l'Inter. All'Olimpico cede stavolta alla Lazio (2-0) in maniera molto più netta rispetto a quanto visto a San Siro. La squadra di Gattuso sembra aver accusato il colpo dal punto di vista psicologico. Contro la Lazio la partita si mette presto in salita, perché dopo 9 minuti rompe gli equilibri il solito Immobile. Ciro devia in rete di testa uno splendido cross da sinistra di Marusic. I biancocelesti si dimostrano compatti, attenti in difesa, sicuri nel neutralizzare le iniziative di Politano e Lozano. I partenopei stentano invece in fase difensiva. E al 56' capitolano su una bella conclusione di prima di Luis Alberto, imbeccato da Immobile. Tiro angolato sul quale Ospina nulla può. Una mazzata per il Napoli, che fatica a reagire. La Lazio gestisce la partita, poi i ritmi calano. E al 79' ci pensa Reina a neutralizzare una conclusione di Petagna.

A Bergamo Dzeko segna subito e illude Fonseca. La Roma mette nel sacco l'Atalanta per l'intero primo tempo concedendole solo tiri respinti ma nella seconda metà la Dea rimette le cose a posto e i giallorossi crollano (4-1). Gasperini serve il poker di Natale anche senza il Papu Gomez, ormai messo sul mercato di gennaio dopo la clamorosa rottura con l'allenatore.

La riscossa nerazzurra parte da Ilicic. È lui che lancia in porta Zapata, a secco dal 28 di ottobre (doppietta all'Ajax), per poi accarezzare il sorpasso di testa di Gosens (favorito da un'uscita sbagliata di Mirante) prima del tris servito da Muriel e del poker calato in prima persona proprio dallo sloveno: la sua prima rete in questo campionato . Ilicic ne dribbla quattro e piazza la palla a fil di palo. È il 40'. Ed è a quel punto che appare evidente come l'Atalanta possa non sentire il bisogno del Papu.

ILICIC SUPER

«Oggi posso dire di aver recuperato finalmente Ilicic» ha detto soddisfatto Gian Piero Gasperini a fine partita. «È innegabile che l'inserimento di Josip, giocatore più offensivo, ci ha resi più pericolosi nel secondo tempo - prosegue il tecnico dell'Atalanta -. Sono contento di lui come di Miranchuk, il nostro potenziale offensivo con questi giocatori è notevole. Per fortuna è uscito anche lui dal Covid, come Malinovsky. Ho visto bene anche Zapata». L'allenatore nerazzurro elogia soprattutto il suo campione ritrovato: «Sono andato ad abbracciarlo perché sono contento della sua rinascita. In allenamento mi ha dato la sensazione di esserci, prima era molto discontinuo. Adesso posso proprio dire di averlo recuperato, aveva segnato a Liverpool ma non era ancora così come l'abbiamo visto oggi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA