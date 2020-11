VOLLEY

Sempre più spezzettato e ricco di imprevisti il campionato di SuperLega, tra rinvii, recuperi e anticipi dovuti agli effetti della pandemia nelle formazioni protagoniste. L'undicesima giornata, sulla carta l'ultima del girone d'andata, vede in primo piano il derby veneto tra Verona e Padova, che si rivela equilibrato e combattuto. Finisce 3-1 per la squadra bianconera, che si impone in un infinnito quarto set per 35-33. Si tratta della seconda vittoria stagionale per Padova, che dopo sette sconfitte (i ragazzi di Jacopo Cuttini sono quelli che hanno disputato più incontri fin qui) ritrova il sorriso. Verona può contare sui 22 punti di Kaziyski, ma il mattatore della serata è Stern, che arriva a quota 31 con un eccellente 60%, visto il volume di gioco.

SUPER MURO

Il giovane talento Bottolo aggiunge 18 punti, ma per Padova a fare la differenza è anche il muro, con undici punti diretti di squadra, quattro firmati da Vitelli. Prima sconfitta stagionale invece per Perugia, sorpresa a Monza. Un 3-0 netto per i brianzoli, che riescono a limitare l'attacco umbro (Leon 14 punti) che non può contare su Atanasijevic a pieno servizio. Per Monza 15 punti Galassi, top scorer dei suoi. Nell'anticipo vittoria a sorpresa anche per Pacenza, che supera 3-1 Milano con 21 punti (tre ace) di Grozer, con Maar che dall'altra parte della rete arriva a 17 punti. La classifica al momento ha poco da dire, visto lo spezzatino di partite disputate (da sette a dodici per le diverse protagoniste), ma che vedrebbe al primo posto Civitanova, nell'attesa di capire come potrà proseguire il torneo.

DONNE

Intanto in campo femminile la capolista Conegliano, che prosegue la sua marcia a punteggio pieno, scenderà in campo domani alle 18.30 al PalaVerde con Chieri. Intanto nella giornata disputata interamente di sabato, Novara, grazie alla vittoria per 3-0 in trasferta nel derby con Busto Arsizio, resta al secondo posto, anche se a otto lunghezze da Egonu e compagne. Tengono il passo, pur se a debita distanza dalla capolista, anche Monza che vince 3-0 a Brescia, e Scandicci, che invece si impone a Trento.

Massimo Zilio

