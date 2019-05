Cade Milano, oggi Venezia-Trento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I playoff-scudetto cominciano con il botto: Milano cade in casa contro Avellino (74-82) in gara1 dei quarti di finale. L'Armani che difende il titolo paga le assenze di Mike James che venerdì a Vitoria ha ricevuto il Trofeo Alphonso Ford come capocannoniere dell'Eurolega e Nedovic ma soprattutto il deficit di intensità contro una Sidigas che stravince a rimbalzo (37-47). Dopo il +8 iniziale (20-12) dato da Micov (23 punti), Milano si blocca e subisce le accelerazioni di Sykes (21 e 10 assist) e il gioco interno di Udanoh (18) per il +12...