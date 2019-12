Cade l'Umana, il Famila chiude l'anno al comando

(ld) Schio conclude al comando l'anno solare dello scudetto della stella: il successo a Bologna, nell'impianto della fiera che poche ore prima aveva ospitato Virtus Bologna-Milano, regala al Famila il primato in solitario, complice il match che Ragusa deve ancora recuperare. Contro una Virtus femminile a cui non fa difetto il talento - in particolare con la realizzatrice Salvadores Alvares - Schio deve faticare in avvio ma poi trova con Harmon e il gioco interno di Gruda e André le soluzioni per gestire il vantaggio. Il resto lo fa, come sempre, la miglior difesa del campionato. Anzi, cifre alla mano, quella di Schio è la migliore retroguardia d'Europa, visto che in Eurolega la squadra di Pierre Vincent - seconda nel girone B alle spalle del Fenerbahçe di Cecilia Zandalasini - concede soltanto 57 punti di media, miglior dato tra le 16 squadre del massimo torneo continentale. Si stacca invece Venezia, che cade a Sesto San Giovanni (77-74) e scivola a -4 dalla capolista Schio. Costanza Verona (19) e la promettentissima Ilaria Panzera (10 punti per la 17enne) puniscono la squadra di Giampiero Ticchi, a cui non bastano i 18 di Anderson e i 14 di Bestagno. Due punti sotto Venezia c'è la coppia formata da San Martino di Lupari e Lucca, entrambe sconfitte nel 12° turno. Ma se le venete avevano perso l'anticipo del 19 dicembre contro Broni, le toscane cadono a sorpresa in casa di Vigarano subendo i 20 punti di Bocchetti. Fra una settimana si concluderà il girone d'andata: Schio riceverà San Martino di Lupari, per un derby veneto d'alta classifica, mentre Venezia ospiterà Costa Masnaga. Terminato il girone d'andata, si conosceranno le qualificate per le Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno dal 6 all'8 marzo.

