Cade il Verona, pari di Venezia e Cittadella

(v.zag.) Arriverà, prima o poi, ma per ora il Venezia di Stefano Vecchi (foto) è una delusione. Non va oltre il punto al Penzo, contro la cenerentola Livorno, al secondo punto in stagione, con Lucarelli. Pippo Inzaghi magari non giocava bene eppure macinava punti, ora si rischia di perdere il treno per la serie A diretta: per i playoff c'è tempo, tantopiù con 3 squadre in meno. Alla primavera dell'Inter, Vecchi coniugava prestazioni e successi, magari ai supplementari, ma era infallibile. E in serie B era già stato discreto a Carpi, non...