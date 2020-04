«Caccia alle streghe». «Sciacalli». «Disfattisti». Andrea Cipressa, commissario tecnico del fioretto azzurro, rompe il silenzio della quarantena. E lo fa con fragore, tramite un lungo post sul suo profilo Facebook in cui stavolta sceglie di usare, più che l'amato fioretto, la sciabola. Acuminata come le parole che sfodera per replicare a distanza contro chi gli rinfaccia presunte mancate rinunce al suo compenso da citì. E più in generale criticando il modo in cui in Italia si sta fronteggiando l'emergenza del secolo: troppe, inutili e dannose polemiche anziché concentrarsi su cosa è realmente utile per fronteggiare il Covid-19, alimentate soprattutto tramite lo sfogatoio social. Con tanto di citazione di Eco.

«È un momento delicato per il nostro Paese e per il mondo intero scrive Cipressa, 56 anni, veneziano ma da anni residente a Mogliano, una bacheca piena zeppa di medaglie olimpiche e mondiali, prima da atleta, ora da allenatore azzurro - eppure invece del sentimento di umana comprensione e del voler essere utili gli uni agli altri, noto con fastidio e rabbia che la vocazione italiana alla rissa e alla divisione si manifesta più virulenta che mai. Sembra una caccia alle streghe! Come sciacalli a caccia di errori! Errori che vengono evocati nei programmi televisivi, nei post sui social e a questo proposito, pur non amando Eco, cito una sua frase, emblematica di questi tempi: I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli».

SENZA CERTEZZE

Invasione che, esattamente come una pandemia, secondo Cipressa ha travolto tutto e tutti, nessuno escluso. Toccando anche il mondo della scherma, che pure rappresenta da sempre una miniera d'oro nel panorama dello sport olimpico italiano. Ma che non è rimasta immune a questo implacabile virus: «Sono stanco delle polemiche continua Cipressa che sento nei dibattiti politici e sono stanco delle polemiche che investono il mio mondo. Anche il nostro universo è stato investito da questo flagello».

Pure la scherma, come tutto lo sport italiano, è in lockdown: palestre chiuse, zero allenamenti, attività agonistica ferma e, conseguenza più dolorosa da accettare, addio alle Olimpiadi, da sempre il traguardo più agognato di ogni schermidore che si rispetti: «Ci siamo ritrovati senza certezze. Tutti. Alti dirigenti, società, tecnici, atleti, famiglie di atleti. Stiamo continuando a lavorare, ma non è semplice gestire le nostre attività a distanza. Non è facile rassicurare chi cerca risposte immediate. Trovo quindi molto fastidioso e di cattivo gusto ogni attacco contro chi sta cercando, navigando a vista, di mantenere dritta la rotta».

E qui scatta l'affondo, come quando era in pedana e doveva portare la stoccata vincente: «Trovo di cattivo gusto chi sfrutta un momento così tragico per portare acqua al proprio mulino gettando ombre e volendo screditare chi, di questo sport, ne ha fatto la propria vita. Sono stato attaccato personalmente, inoltre, per presunti compensi non spettanti, visto che la stagione è stata interrotta, e sono stato invitato a decurtarmi il cosiddetto stipendio da citì per fare delle donazioni a favore di strutture sanitarie per l'emergenza di Covid-19. A costoro, detentori di così alti sentimenti, da guardare sempre la gobba altrui, dico, pubblicamente, che certe cose si fanno nell'intimità della propria coscienza. Certe azioni non vanno pubblicizzate. Sono medaglie che si appendono all'anima. Trovo che fare sciacallaggio per consenso mediatico sia la cosa più spregevole in questo momento. Ripeto, sono stanco di questo rumore. Improvvisamente sono tutti politologi, virologi, tuttologi laureati all'Università della tastiera!».

VIA D'USCITA

L'unico modo per riuscire a riveder le stelle, conclude Cipressa citando Dante, è fare appello all'unità di intenti: «Questo è il momento di tacere. Di smettere di puntarsi il dito contro. Le polemiche lasciamole al dopo. Andiamo avanti avendo come unica bussola le indicazioni dei sanitari e le norme di comportamento emanate dallo Stato. È il momento di mostrarci patriottici. Basta con le accuse e il disfattismo».

Marco Bampa

