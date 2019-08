Caccia alle spie e niente abbracci ai tifosi, siamo inglesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Vincere la Coppa del mondo è questione di dettagli. E l'Inghilterra per tornare sul trono di Ovalia prova a non trascurarne nessuno, fin dal ritiro a Treviso. Conclusa la prime due settimane della preparazione, il XV della Rosa disputerà nei prossimi giorni alcuni test premondiali, per poi tornare nella Marca dal 28 agosto al 5 settembre per lo sprint finale in vista di Giappone 2019.Già la scelta della Ghirada, il complesso sportivo alle porte del capoluogo trevigiano, aveva ben altre motivazioni dei rapporti consolidati del...