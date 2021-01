C'erano i presupposti per far man bassa al Ferraris, ma alla fine l'Udinese lascia l'intera posta. La vittoria, che manca da un mese, deve attendere. I cambi operati da Ranieri sono stati azzeccati, ma i bianconeri ci hanno messo del loro: continua la sagra degli errori in fase conclusiva e in difesa, chiaro il riferimento al rigore regalato per un fallo abbastanza puerile di Mandragora su Candreva al 22'. Poi al 36', con la difesa bianconera schierata, Torregrossa svetta di testa su un cross di Augello con Zeegelaar imbambolato e indirizza alla sinistra dell' incolpevole Musso. A questo punto è Gotti che effettua il primo cambio, Arslan per Mandragora e nel finale dà spazio pure a Molina e Nestorosvki; niente da fare, l' Udinese è poco lucida e sbaglia anche cose facili.

Peccato perché l'Udinese per due terzi è stata superiore alla squadra di Ranieri. Inizia con manovre a largo raggio, con buone cadenze, con Lasagna che viene sovente cercato e già al 4' dopo una splendida azione corale tutta di prima, Zeegelaar lanciato da Mandragora supera Bereszynski ed effettua un retropassaggio dalla linea di fondo per Lasagna che però è anticipato da Colley. L'Udinese insiste, cresce De Paul e al 19' Rodrigo dopo essere partito palla al piede dalla metà campo arriva al limite defilato un po' sulla destra per poi effettuare un cross radente per Lasagna che tenta un difficilissimo colpo di tacco con il pallone che gli passa dotto le gambe terminando out. La Sampdoria cerca di reagire, lo fa con ordine. Al 28' crea la prima azione degna di nota e Quagliarella da posizione defilata spara un diagonale rasoterra sul quale Musso è attento e respinge. Poco dopo l'Udinese va vicinissima al gol dopo un'azione da manuale cui partecipano Mandragora, Pereyra, Walace e De Paul che dalla linea di fondo a destra crossa al centro per Lasagna che da due passi devia, respinge Yosida con la schiena, riprende Mandragora che a un metro sbaglia clamorosamente consentendo a Audero di deviare con il palmo della mano.

PADRONA DEL CAMPO

L' Udinese meriterebbe il vantaggio, è padrona del campo, ma non è nemmeno fortunata: al 41' De Paul da fuori area colpisce la traversa con Audero fuori causa. La superiorità si concretizza al 10' della ripresa grazie allo stesso De Paul: Rodrigo avanza palla al piede giunge al limite e prova la conclusione, respinge Colley, la palla gli rimbalza sul destro, altra conclusione, respinge Audero ancora verso il numero 10 che ribatte in gol da centro area. Ranieri corre ai ripari, fa entrare Keita per Verre, si affida ad un'altra punta, Torregrossa per Quagliarella che è affaticato e Thorsby sostituisce Damsgaard ed è proprio Thorsby a sfiorare il gol con un tiro respinto da Becao. Poi al 22' Mandragora aggancia il piede di Candreva che si era catapultato su una palla respinta. Rigore che lo stesso Candreva trasforma con lo scavino. Infine al 36' Torregrossa su cross di Augello fa secco Musso.

Guido Gomirato

