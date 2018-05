CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è una professione nel calcio che ormai da parecchio tempo detta legge e che è senz'altro ai primi posti da un punto di vista economico: quella di procuratore sportivo. Ci sono regole precise per entrare in questa categoria, ma bisogna riconoscere che spesso il loro comportamento lascia a desiderare. Per procuratore sportivo si intende il soggetto che, anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una società sportiva e/o un...