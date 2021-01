FOCUS

TORINO La Juve ha ancora fame. È il verdetto del Meazza. Lo ribadisce il messaggio social di Wojciech Szczesny. «Un sacco di gente vorrebbe vederci morti ma siamo molto vivi» ha scritto il portiere dopo il successo per 3-1 sul campo del Milan capolista. Una vittoria pesantissima, sotto ogni punto di vista: da una parte perché i bianconeri stanno acquisendo sempre più autostima, dall'altra perché il messaggio arrivato da San Siro è forte e chiaro. C'è anche la Juve nella corsa allo scudetto, nonostante le distanze siano ancora ampie. «Ma ora vedo una squadra più coesa, Pirlo aveva soltanto bisogno di tempo per capire dove fosse finito e adesso si percepiscono i miglioramenti, soprattutto nell'equilibrio in mezzo al campo» è il parere di un grande del passato, Franco Causio, nella sua carriera protagonista di grandissime partite anche a San Siro.

Al Meazza il mattatore è stato Chiesa: «Quando punta l'avversario è devastante - ha osserva il fantasista della Juve anni 70 - sa usare il destro e il sinistro allo stesso modo e ha ancora ampi margini di miglioramento. Penso che il suo ruolo ideale sia quello, sulla fascia destra».

MISSIONE RIMONTA

La missione rimonta dei bianconeri è cominciata, Buffon sa bene che ci sono partite e partite: «Ci sono vittorie che valgono molto più dei tre punti», ha scritto. E quella di Milano è una di queste. Vero che i rossoneri avevano molte più assenze, ma la squadra di Pirlo è riuscita a superare una formazione che non perdeva da 27 gare di fila. Inoltre i bianconeri hanno vinto non solo senza Morata, uno dei più in forma dall'inizio di stagione, ma praticamente anche senza il loro totem, visto che Ronaldo è incappato in una serata fantasma. Insomma c'è una squadra oltre CR7 e i timori di una dipendenza eccessiva dall'asso portoghese dopo San Siro sembrano meno assillanti. Due dei tre gol sono nati sull'asse tra l'ex viola e Dybala, per i quali il 2021 è iniziato alla grande: già contro l'Udinese erano andati in rete, e se l'esterno si è ripetuto anche a Milano con una doppietta, l'argentino pur senza segnare ha comunque regalato due assist e giocate di classe. Conforta poi a centrocampo la crescita di Rabiot e di un McKennie brillante sia in fase difesniva che offensiva. L'americano di Germania, entrato nella ripresa assieme a Kulusevski, ha impresso, proprio insieme allo svedese, una brusca accelerata al match confermando il peso di una rosa ampia e di qualià.

L'obiettivo, ora, si sposta sul Sassuolo, atteso domenica sera all'Allianz Stadium. La Juve si è ritrovata ieri mattina alla Continassa. «Non bisogna togliere il pedale dall'acceleratore» ammonisce il club nel report giornaliero. Frasi non casuali. La difficoltà della Juve in questa prima parte di stagione è soprattutto la mancata continuità. Da questo punto di vista servono conferme contro gli emiliani. Poi ci saranno Inter e Roma.

R. Sp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA