SCI

Per affrontare una lastra di ghiaccio a 11 gradi sotto zero occorre essere leggeri come una piuma. Se a ciò si aggiunge che in poco più di 280 metri di dislivello bisogna cambiare 45 volte la direzione, ben si comprende come la danza tra le porte larghe di Kranjska Gora sia una delizia per cuori impavidi. Nella località slovena iconica per lo sci azzurro, nel week-end l'Inno di Mameli è stata l'unica melodia a risuonare. Prima sabato, poi domenica: Marta Bassino è la regina incontrastata dello slalom gigante. Quando c'è da ballare tra i pali distanziati la cuneese non ha rivali. Cinque recite, quattro trionfi, su tre manti completamente diversi. Il ghiacciaio di Soelden, la neve fresca di Courchevel, il vetro congelato di Kranjska Gora. Cambia la superficie, non la vincitrice. A gioire è sempre Marta da Borgo San Dalmazzo, la terza donna della valanga rosa, di colpo diventata attrice protagonista dopo aver superato sul campo Federica Brignone (ieri uscita) e Sofia Goggia (settima). Era una donna da seconda fila, si è riscoperta sciatrice da pole position. Dietro l'exploit stagionale, di una ragazza che fino all'anno scorso aveva vinto una sola volta a Killington, si nasconde la maturazione agonistica della 24enne dell'Esercito, che ha capitalizzato nel migliore dei modi il fatto di allenarsi nel gruppo delle polivalenti insieme alle due più blasonate compagne. La cura tecnica di Gianluca Rulfi, la fiducia nei materiali preparati dal fido skiman Gianluca Petrelli, la scoperta di un mondo oltre il gigante. Se infatti è vero che Marta domina la specialità simbolo dello sci, lo è altrettanto il fatto che la cuneese vanti 15 podi in 5 specialità e che ai Mondiali di Are si sia rivestita di bronzo nella prova a squadre.

NUOVA DIMENSIONE

Il doppio successo di Kranjska Gora la proietta in una nuova dimensione, perché nello sci il fuoriclasse è colui che vince due volte in 24 ore. Alberto Tomba e Deborah Compagnoni ci avevano abituato a questo. Non a caso la valtellinese era stata l'ultima azzurra a concedere il back to back in gigante, a Zwiesel nel gennaio 1997. Se nel primo trionfo, Bassino aveva dominato entrambe le manche, nell'apparizione domenicale si è scatenata nella seconda discesa, dopo aver chiuso la prima alle spalle di Mikaela Shiffrin. Quando la statunitense ha tagliato il traguardo in sesta posizione, il pezzo di volto di Marta non coperto dalla mascherina si è rigato di lacrime, con Gisin e Hrovat, staccate rispettivamente di 66 e 73 centesimi, ad abbracciarla. «Sto vivendo emozioni indescrivibili. È come se non capissi cosa mi sta succedendo. Sono stati due giorni difficili, sulla pista più tosta che ho mai affrontato in Coppa del mondo». Il quinto trionfo della carriera la spedisce in terza posizione nella generale e la consolida in vetta nella specialità. «Sto attraversando il momento più bello della carriera e me lo godo non pensando al futuro. I conti li faremo alla fine». Fermo restando che l'obiettivo stagionale è l'oro al Mondiale di Cortina, se continua così la coppa di gigante è decisamente alla portata. Più complicata la corsa alla grande sfera di cristallo, visto che Vlhova e Gisin continuano a prendere punti.

Mario Nicoliello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA