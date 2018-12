C'è la Panamera GTS una signora sportiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESUBERANTEMANAMA La Porsche Panamera di seconda generazione ha fatto capolino due anni fa e alla sua gamma mancava la versione GTS, divenuta ormai un classico di molti modelli della casa di Zuffenhausen e che punta ad assicurare un'elevata sportività puntando più sulla messa a punto del telaio che non sulle prestazioni pure. Per avere quelle infatti c'è la versione Turbo da 550 cv, invece la nuova Panamera GTS si accontenta di tirare fuori dallo stesso V8 4 litri biturbo 460 cv vestendosi di un look più sportivo che è il riflesso del...