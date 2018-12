C'è il titolo d'inverno, per Ronaldo riposo vietato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPOLISTATORINO Nella storia della Juventus quella con la Roma non è mai stata una sfida come le altre. Quella dello scorso 13 maggio finita 0-0, ad esempio, significò settimo scudetto consecutivo per i bianconeri, che domani sera cercherà di strappare ai giallorossi un altro titolo, anche se platonico: quello di campioni d'inverno. Una vittoria, la sedicesima in diciassette partite, costringerebbe il Napoli a restare dietro.Ecco perché Massimiliano Allegri non concederà riposo ai titolari, in testa Cristiano Ronaldo. Nell'ultimo match...