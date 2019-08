CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è ancora da lavorare per Maurizio Sarri (rimasto a casa con la polmonite), ma nonostante il cambio di panchina (ieri c'era Martusciello), la Juventus continua a vincere dimostrando di non essersene dimenticata e lo fa senza schierare i nuovi acquisti, Higuain escluso. Al Tardini contro il Parma decide Chiellini: è suo il primo gol della nuova stagione. Quanto basta ai bianconeri per avere la meglio sugli emiliani, colpevoli di non aver osato di più nella ripresa quando la Juve ha faticato un po' troppo perdendo smalto. Nel primo tempo il...