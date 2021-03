Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nel superG degli Assoluti di Santa Caterina Valfurva arriva il giorno del primo titolo italiano per Emanuele Buzzi, 26 anni, portacolori dei Carabinieri. Il sappadinoi ha preceduto Christof Innerhofer per 26 centesimi e Matteo Marsaglia per 34. Al quarto posto si è piazzato Dominik Paris. Avversari di tutti rsipsetto alle spalle di Emanuela, che chiude così in bellezza una stagione che per lui non è stata facile. Alle spalle dei big avanza...