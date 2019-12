Buu a Balotelli, un indagato: la Curva non c'entra

VERONA Mario Balotelli lo aveva detto: «Non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti». E in effetti, di quei tifosi che il 3 novembre scorso lo fecero arrabbiare a furia di buu da un settore della curva dello stadio Bentegodi durante Verona-Brescia ne è stato individuato soltanto uno. Si tratta di un uomo residente ad Agrigento, finito nel registro degli indagati della Procura, unico a essere stato identificato dalla Digos della Questura dopo una lunga e approfondita analisi dei video girati allo stadio. A lui si è arrivati attraverso l'incrocio delle immagini e dell'audio della partita - da dove sono arrivati gli ululati a Balotelli - e a un fermo immagine del Settore Poltrone Est in un video girato da una sua amica e poi condiviso in rete. Nessuna appartenenza a gruppi ultras, né una particolare frequentazione degli stadi: in quei giorni l'uomo si trovava a Verona per far visita a una coppia di amici; in passato aveva vissuto in riva all'Adige. I «buuu» a Balotelli, e la sospensione della partita per tre minuti, avevano scatenato un caso nazionale, provocando in un primo tempo la chiusura per una partita dell'intero Settore Poltrone Est del Bentegodi, poi sospesa.

