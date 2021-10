Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Busio-gol all'ultimo respiro, è il baby Pirlo il salvagente di un Venezia che riprende il Cagliari negandogli il sorpasso in classifica. Un tempo a testa e un gol per parte nell'anticipo del 7. turno di Serie A, un 1-1 che non fa svoltare nessuna delle due squadre ma che certamente è più utile agli arancioneroverdi, al secondo pareggio in rimonta (dopo quello col Torino) rispetto ai sardi. I quali, nonostante il vantaggio di Keita, restano...