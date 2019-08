Buon Milan in Kosovo Suso incanta ancora A segno anche Leao

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STORICA PRIMA VOLTAPrimo squillo estivo per il Milan. I rossoneri di Marco Giampaolo, dopo un pareggio e tre sconfitte, battono 2-0 il modesto Feronikeli in un'amichevole dai ritmi compassati. In uno stadio semi-deserto (circa 3mila spettatori) e su un terreno pieno di zolle, il Milan trotterella e si accende in un primo tempo piuttosto noioso solo con le fiammate di Suso, nuovamente positivo nel ruolo di trequartista: è lo spagnolo, al 26', a dare il vantaggio con un pennellata su punizione. LA RIPRESAIl Milan cresce nella ripresa con gli...