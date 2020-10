Buona la prima per Mattia De Sciglio: entrato nella ripresa, il difensore arrivato in prestito dalla Juventus ha contribuito al successo del Lione in casa dello Strasburgo. Alla Meinau il protagonista è Toko Ekambi, autore della doppietta che già nel 1° tempo indirizza la sfida a favore della squadra di Garcia, impostasi 3-2 dopo 5 gare senza vittorie e risalita al 9° posto nella Ligue 1. Per l'ex bianconero un assist non sfruttato da Depay e 20 minuti di buona qualità.

In Spagna fa rumore la doppia sconfitta di Barcellona e Real Madrid: avversari nel girone di Champions di Juve e Inter, hanno perso 1-0 rispettivamente contro Getafe e Cadice. Se Zidane non drammatizza («È la prima sconfitta stagionale dopo 3 vittorie di fila, ci dispiace ma abbiamo subito l'occasione di rifarci»), il tecnico blaugrana Koeman dà la colpa alla sosta: «Non siamo l'unica grande ad aver faticato. I nazionali stanno via due settimane e rientrano stanchi, ho potuto allenare il gruppo al completo solo alla vigilia della gara». Tra le gare di ieri, spicca il derby della Comunitat Valenciana vinto 2-1 dal Villarreal sul Valencia: Alcacer e Parejo puniscono la loro ex squadra (a segno con Guedes) e lanciano il Sottomarino Giallo nelle posizioni di vertice della Liga. In Inghilterra, più del primato dell'Everton di Ancelotti, fa parlare l'abbraccio di Agüero alla guardalinee di Manchester City-Arsenal per contestare una rimessa assegnata ai Gunners: pur non essendo stato espulso né ammonito, l'argentino ha infranto la regola che vieta contatti con la terna arbitrale e potrebbe incorrere in sanzioni, nonostante l'«assoluzione» del suo allenatore. «Sergio è la persona più educata che ho incontrato in vita mia, se cercate problemi guardate da altre parti», il caustico commento di Guardiola, mentre il suo storico rivale Mourinho subisce una clamorosa rimonta nel derby: in vantaggio di 3 reti dopo un quarto d'ora grazie a Son (in gol dopo 45 secondi) e alla doppietta di Kane, il Tottenham ne subisce altrettante dall'82' in poi e chiude sul 3-3 contro il West Ham, riemerso con Balbuena, Sanchez (autorete) e Lanzini che suggella il pari al 94'. Domani comincia la Champions, questa la situazione delle prossime rivali delle italiane: la Dinamo Kiev (Juve) mantiene la vetta in Ucraina grazie al 2-0 in casa del Rukh, Borussia Dortmund (Lazio) e Mönchengladbach (Inter) occupano rispettivamente il 3° e 11° posto in Bundesliga dopo il successo dei gialloneri in casa dell'Hoffenheim e il pareggio interno dei biancoverdi col Wolfsburg, mentre il Midtjylland (Atalanta) supera 3-1 l'OB ed è 3° in Danimarca.

Carlo Repetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA