La Bundesliga rimetterà la palla al centro ma, in caso di un nuovo contagio, ad andare in quarantena dovrà essere tutta la squadra e non solo i positivi. Horst Seerhofer, ministro tedesco dell'Interno con delega allo Sport, ha anticipato la decisione che mercoledì dovrebbe essere comunicata dalla cancelliera Merkel. Il rischio per il Bayern e compagnia di non finire il campionato resta quindi alto. In Inghilterra siamo invece ancora nella fase dei dubbi di calciatori e club. L'accordo sul progetto Restart già raggiunto dalla Premier non convince a fondo soprattutto nella parte in cui si prevedono campi neutri per la disputa delle 92 gare rimanenti (in Australia si è offerta anche la città di Perth per ospitare i match). Ci sono alcune società, come il Brighton, che si sono schierate contro perché - sostengono i dirigenti del Brighton - compromette l'integrità del torneo. In Spagna c'è una forte spinta da parte dei club per tornare a giocare, ma arriva il no del sindacato calciatori al protocollo stabilito dalla Commissione Sport, che tra l'altro prevede l'uso obbligatorio di guanti monouso in lattice per gli allenamenti. Secondo i protagonisti della Liga, il protocollo non dà sufficienti garanzie di sicurezza e non a caso, hanno fatto notare, non è arrivato «il visto del ministero della Salute».

