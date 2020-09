Torna la Bundesliga, e l'ombra lunga del coronavirus ha negato la festa a quei 7500 spettatori che si apprestavano a seguire la partita inaugurale del campionato tedesco, fra Bayern e Schalke 04. Appena tre giorni fa il governo, d'accordo con i 16 Lander, aveva dato l'ok alla presenza fino al 20% di pubblico sugli spalti per ogni partita, ma alla vigilia è arrivata la doccia fredda: l'aumento dei contagi registrato proprio in Baviera (800 su 2000 casi di tutta la Germania) ha indotto le autorità locali a sospendere per il momento la riapertura dei cancelli dello stadio.

Riapertura che Monaco aveva contingentato ulteriormente abbassando al 10% la presenza dei tifosi (sarebbero stati 15.000 infatti) proprio alla luce della curva dei contagi. Poi è arrivato lo stop, che al momento resta circoscritto solo alla gara dei campioni di Germania. Il pubblico in tribuna sarà un esperimento e durerà sei settimane, con una verifica sull'andamento del virus. La sfida Bayern Monaco-Schalke 04 è il primo banco di prova per i campioni d'Europa bavaresi che, forti dell'ennesimo scudetto e del triplete di quest'anno, nella nuova stagione saranno inseguiti da tutti i rivali desiderosi di porre fine a uno strapotere che dura da 8 anni. Ma la supremazia del Bayern sembra destinata a rinnovarsi per il nono anno di fila. Le principali avversarie saranno ancora il Borussia Dortmund e il Lipsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

