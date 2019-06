Buffon-Psg: divorzio fatto Milan per ora in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOGigi Buffon saluta il Psg dopo un anno in cui ha vinto la Ligue1. Il contratto che scade il 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo. Ma per Buffon non è ancora arrivato il momento di smettere. «Non mi sono sentito di accettare il rinnovo proposto - annuncia il portiere 41enne sui social - spinto dal desiderio di preparami a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali». All'ex capitano dell'Italia sarebbero già arrivate diverse offerte tra cui quella della Lazio.Capitolo Milan: per ora non è escluso dall'Europa League...