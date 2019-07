Buffon di nuovo con la Signora: «Torno perché qui è casa mia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITORNOTORINO Un ritorno a casa, «non per prendere, ma per dare». Per Gigi Buffon è stato il giorno della firma del nuovo contratto con la Juventus, a 41 anni. Altri 12 mesi da giocatore, prima di passare dietro la scrivania. Accolto da applausi e cori quando si è presentato al J Medical per le visite mediche di rito, Buffon ha poi suggellato le seconde nozze con la Signora bianconera dopo i 17 anni del primo matrimonio tra il 2001 e il 2018, interrotto lo scorso anno dalla breve parentesi al Paris Saint Germain. «Ho deciso di tornare...