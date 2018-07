BUFFON CHIUDE L'ERA JUVE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SALUTODa oggi Gigi Buffon non è più un giocatore della Juventus. Fa decisamente strano dirlo dopo 17 anni di successi, di trionfi personali e di squadra, ma anche di orgoglio nel decidere di scendere in serie B per contribuire all'immediata risalita e alla partenza di un nuovo clamoroso ciclo. Dal 2001, anno in cui il giovane Gianluigi arrivò da Parma, quello che senza dubbio è uno dei più grandi portieri della storia del calcio è stato identificato con due sole maglie, quella bianconera e quella della Nazionale, la prima lasciata...