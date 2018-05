Buffon al Psg, biennale da 8 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTURO DEL PORTIEREGigi Buffon ormai a un passo dal Psg. Il portiere avrebbe già dato il proprio via libera, tanto che l'annuncio ufficiale è atteso in settimana. Il club francese ha offerto un contratto biennale al portiere per 4 milioni a stagione più bonus, e l'ingaggio come testimonial per i Mondiali del Qatar 2022 (la Qatar Sports Investments è proprietaria del club). Un'offerta faraonica (si parla di 16 milioni complessivi) difficile da rifiutare. Inoltre Buffon spera di poter vincere a Parigi quella Champions che ancora manca...