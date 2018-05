Buffon ai dettagli, Icardi batte cassa, Conte al capolinea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOIl mercato comincia all'insegna dei numeri uno. Sono i portieri a caratterizzare questa prima fase di trattative, a partire da Buffon che come anticipato ieri è a un passo dal Psg: il suo agente Silvano Martina si trova a Parigi da lunedì per discutere i dettagli del contratto biennale proposto all'ex capitano della Juventus. Più complessa la situazione di Donnarumma: meno di un anno dopo il rinnovo, è solo una questione di tempo il suo addio al Milan che aspetta l'offerta giusta per finanziare il mercato in entrata. L'arrivo di...