Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOROMA Gigi Buffon non era alla ricerca dell'ultimo contratto, ma di un'avventura affascinante e di un progetto coinvolgente. Proprio come quello del Parma di un ambizioso Krause, alla corte di Ribalta (ex capo degli osservatori Juventus) e di Maresca: i due che lo hanno scelto e convinto. I dettagli del contratto di un anno con opzione per un'altra stagione verranno definiti in settimana. Due i fattori che pesano sulla decisione. Una...