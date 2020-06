BUFFON 7

Accompagna una punizione di Insigne sul palo, decisivo sulla percussione in area di Demme. Miracoloso nel finale.

CUADRADO 6

Attento alla fase difensiva, concede poco e quando deve si sgancia con disinvoltura. Promosso ala con l'ingresso in campo di Danilo.

DE LIGT 6,5

Solidissimo, e coi piedi buoni, distrugge e riparte con la stessa facilità. Annulla Mertens e fa valere il suo strapotere fisico

BONUCCI 6

Capisce le difficoltà di Pjanic e prova a dare una mano in fase di impostazione, va solo in affanno su Fabian Ruiz e si becca il giallo

ALEX SANDRO 6

Poco appariscente ma diligente, fa quello che deve e non soffre particolarmente Callejon

BENTANCUR 6

Tosto e pratico, fisicamente ha un'altra marcia rispetto a Pjanic, ma troppa poca qualità

PJANIC 5

Probabilmente l'avrebbe vista dalla panchina se non si fosse infortunato Khedira, finisce nella morsa dei tre centrocampisti azzurri e non ne esce

MATUIDI 5

Prova a scardinare l'organizzazione del Napoli tra le linee, ma finisce per perdersi, inghiottito nella zona di nessuno

DYBALA 5,5

Offre due ottimi spunti a Ronaldo nel primo tempo, ma il portoghese non ne approfitta. Molto mobile, forse fin troppo lontano dalla porta. Sbaglia il rigore.

RONALDO 4,5

Saggia i riflessi di Meret con un tiro da fuori, poi corre, sbuffa ma non trova la via della porta. Dopo il rigore sbagliato contro il Milan inizia ad allarmare

DOUGLAS COSTA 5,5

Mario Rui lo tallona senza farlo respirare, qualche discesa e nulla più.

DANILO 5

BERNARDESCHI 5

RAMSEY 5

SARRI

5,5

Sceglie una Juve ultra offensiva, con il tridente più Cuadrado terzino, la squadra macina gioco ma le occasioni vere le ha il Napoli. Prova ad aggiustarla con Danilo e Bernardeschi ma manca un'idea e la zampata decisiva.

Alberto Mauro

