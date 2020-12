CALCIO

VICENZA «Esasperatamente io seguo il Vicenza, ieri sera guardavo la partita, poi stamattina mi sono sentito con un messaggio con Gianni Grazioli (direttore generale dell'Aic, vicentino anche lui, ndr) e speravo arrivassero questi tre punti benedetti».

Sta facendo molto rumore nell'ambiente calcistico la dichiarazione d'amore al Lanerossi Vicenza fatta in un'intervista all'emittente berica TvA da Daniele Orsato, 45 anni, nato a Montecchio Maggiore, arbitro internazionale (ha diretto l'altro l'ultima finale di Champions League tra Bayern e Psg), indicato proprio sabato scorso come il migliore al mondo nel 2020 dall'Iffhs, l'istituto di statistiche e record sul calcio, riconosciuto per prestigio e autorevolezza. Una scelta motivata con la correttezza delle decisioni e la personalità mostrata nelle partite internazionali dal direttore di gara veneto. Rapidamente sui social si sono scatenate polemiche e commenti sull'opportunità di questa pubblica confessione.

LA CONFESSIONE

È insolito, anzi rarissimo, che un fischietto, soprattutto di questa levatura, riveli le sue passioni calcistiche e si sbilanci così apertamente come ha fatto Orsato. Il quale, nella trasmissione, collegato da casa, aveva raccontato la sua carriera, mostrando cimeli, rispolverando aneddoti e ricordi, in una divertente intervista. Fino al discusso coming out, indotto forse proprio dal momento d'oro che la sua carriera sta attraversando e dal clima rilassato nel parlare a ruota libera di se stesso, giocando in casa, ad una tv della sua terra: «Con quanto amore spingiamo questo Vicenza (è quindicesimo con 9 punti nel torneo di B n.d.r.) - ha detto anche nell'intervista - Speriamo ci sia un'inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al Vicenza, forza Vicenza».

In effetti, queste dichiarazioni di tifo spassionato hanno colto di sorpresa anche l'Aia, l'associazione degli arbitri italiana. Tuttavia, stando alle prime reazioni, non dovrebbero esserci conseguenze disciplinari di alcun tipo per Orsato, che fa parte della sezione Aia di Schio. Più probabile l'arrivo di una lavata di testa o di un richiamo verbale. Ma la cosa dovrebbe finire lì. Quest'anno l'arbitro vicentino, che conta 232 partite di serie A, ha già diretto gare di serie B, dove milita l'amato Vicenza: Monza-Spal dello scorso 25 settembre. D'ora in poi, però, non sarà così facile rivederlo sui campi della serie cadetta.

Paolo Francesconi

