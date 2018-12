Budd e Castello lanciano il doppio derby italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYROMA Due derby, dieci punti in palio, oltre 40 azzurri decisi a mettersi in mostra agli occhi del ct O'Shea in vista del Sei Nazioni 2019. Il doppio derby d'Italia che il 23 e 29 dicembre metterà di fronte Zebre e Benetton si conferma l'appuntamento principe del rugby italiano nella finestra invernale del Pro14. Primo appuntamento domenica al Lanfranchi di Parma con calcio d'inizio alle 15 (diretta Dazn). Ieri la presentazione a Milano nella sede di Dazn. Tommaso Castello, centro dell'Italia e capitano delle Zebre spiega che «stiamo...