BUDD: «COLPO IMPORTANTE MA IL MEGLIO DEVE VENIRE»

RUGBYTREVISO Iniziare bene è sempre positivo, anche perché si può affrontare meglio la settimana di lavoro che segue e preparare con serenità la partita successiva. In precedenza, solo due volte il Benetton aveva centrato il successo nella gara d'esordio, nel 2010 e nel 2012, ma sempre in casa. Mai era riuscito a vincere nel debutto all'estero. Sabato, a Newport, sulla scia del voler sempre progredire e fare ogni volta un passo in più della partita precedente, il Benetton ha sfatato anche questa sorta di tabù, vincendo in casa dei...