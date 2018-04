Budapest, Cecchinato dal ripescaggio al trionfo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISL'Italia del tennis scopre Marco Cecchinato. Il venticinquenne palermitano conquista sulla terra rossa di Budapest il primo titolo Atp in carriera al termine di un torneo 250 iniziato con una sconfitta, quella con Zopp nell'ultimo turno delle qualificazioni. Ripescato come lucky loser, da lì il numero 92 del mondo non si è più fermato vincendo cinque partite di fila (quattro dei quali con avversari meglio classificati), l'ultima delle quali ieri con l'australiano John Millman (94), che solo due ore prima aveva concluso la semifinale...