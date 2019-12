Buchi neri un vortice veneziano

LO STUDIO

Fabrizio Tamburini colpisce ancora, con la conferma decisiva dei suoi nove anni di ricerche. L'astrofisico veneziano ha ricevuto la riprova che la sua idea del 24 giugno 2011 era giusta, ora suggellata dall'analisi dei dati del buco nero effettuata dalla collaborazione mondiale dell'Event Horizon Telescope, che conta più di 300 scienziati al mondo. Spiega: «Utilizzando le tecniche dei vortici sviluppate con l'esperimento in piazza San Marco nel 2011, siamo riusciti a misurare la rotazione del buco nero M87». Si tratta del buco nero diventato, grazie a una foto, una delle immagini simbolo del 2019 che si sta chiudendo.

«Questo - prosegue Tambiurini - conferma la mia teoria che il buco nero, ruotando, attorciglia la luce formando vortici come una lente che ruota velocissimamente. Questa scoperta è stata definita una pietra miliare per la misurazione dei buchi neri e va ad incidere sulla futura astronomia». Il lavoro di ricerca è stato svolto anche con l'apporto dello svedese Bo Thidè e di Massimo Della Valle, uno dei maggiori astronomi italiani. «Con il nostro metodo che utilizza il momento angolare orbitale, ovvero la vorticità della luce, riusciamo a ricavare molte più informazioni sull'oggetto investigato, perciò con i nostri sistemi e con i telescopi possiamo spingerci nell'universo più profondo, come mai fatto prima. Abbiamo osservato il record di propagazione della luce vorticosa a fusillo, che ha viaggiato 56 milioni di anni luce per arrivare a noi proveniente dall'esterno del buco nero. Ciò conferma che la propagazione a vortice è stabile e può ben essere utilizzata nelle telecomunicazioni, inserita come una delle future componenti del 5G. Un avanzamento di cui l'esperimento di San Marco è stato pioniere, dimostrando come sia possibile generare onde elettromagnetiche con momento angolare orbitale della luce, ovvero scolpite nel fronte dell'onda come in un movimento vorticoso di fotoni simile ad un cavatappi. Ora quell'esperimento, effettuato davanti a 2mila persone, è comparso sul sito ufficiale dell'Onu».

Un altro cervello in fuga che ha fatto fortuna fuori dall'Italia. Tornare a casa? «No, qui è difficile fare ricerca e le poche risorse unite alle prassi accademiche di certo non aiutano. Per ora resterò in Europa, poi vedremo. Sono contento che questa scoperta veda coinvolti scienziati italiani. Venezia è la mia casa, la mia famiglia, la mia giovinezza. I miei primi interessi in astronomia sono stati incoraggiati dai frati minori francescani dell'abbazia di San Nicolò, al Lido, che avevano a disposizione un telescopio ed un gabinetto di fisica. Ora non ci sono più, ma ho di loro un ricordo preciso e grato». Questa scoperta permetterà «una migliore conoscenza dell'universo e della sua evoluzione, pronto a riservarci altre sorprese». Tamburini ora è responsabile per la ricerca scientifica dello Zkm di Karlsruhe, in Germania. Nato a Venezia, l'astrofisico si è laureato in astronomia a Padova.

Tullio Cardona

