BUCHI IN DIFESA E GOL SBAGLIATI L'UDINESE VA KO

UDINE Dal trionfo con il Milan alla doccia gelata con il Parma. L'Udinese ha perduto contro gli emiliani, ha pagato a caro prezzo troppi errori difensivi, è stata incapace di arginare il ciclone Gervinho. Tudor ha optato per le due punte, Lasagna e Nestorovski, ma questi è parso in difficoltà, lento, impreciso. Pure De Paul ha agito a sprazzi, nel secondo tempo poi è parso stanco, per cui lo scivolone di ieri sera non deve sorprendere oltre il lecito. Ha vinto il migliore, chi ha sbagliato di meno. Tudor rinuncia a Fofana, uno dei migliori...