Brunello-Marcato, scudetto come un derby

RUGBYIl Petrarca Padova scoppia di salute. Racconta Andrea Marcato, 35enne tecnico alla stagione d'esordio: «All'allenamento di martedì avevo 38 giocatori su 40 della rosa. Siamo in forma e sulle ali dell'entusiasmo. È stato difficile scegliere chi gioca». Il Patarò Calvisano è incerottato come un reduce di guerra. Rivela Massimo Brunello, 50 anni, uno degli allenatori italiani più quotati: «Non recuperiamo i centri Paz, Lucchin e perdiamo pure l'ala Bruno per infortunio alla gamba. Ovvero tre quinti del reparto arretrato out». Per...