MILANO Marcelo Brozovic rompe il silenzio, lo fa dichiarando amore all'Inter e a Milano dopo settimane in cui il suo nome è stato al centro delle notizie di mercato. Il croato sembra essere uno dei principali indiziati alla cessione, per creare un tesoretto da reinvestire con dei rinforzi importanti, giocatori pronti e affermati in grado di far fare subito il salto di qualità al gruppo. Brozo, però, sui social ha solo parole dolci per l'Inter e per i suoi tifosi: «Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l'ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter».

Il piano di Antonio Conte è chiaro: rinforzare la squadra con giocatori d'esperienza, abituati a vincere e a gestire le pressioni delle grandi competizioni. Per Aleksandar Kolarov devono essere definiti solo gli ultimi dettagli. Nel mirino dell'Inter, poi, c'è N'Golo Kanté, chiesto proprio da Conte come fece con Lukaku lo scorso anno. Per strappare il centrocampista al Chelsea servono circa 50 milioni di euro.

