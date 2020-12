L'Atalanta suda freddo ma acciuffa il pareggio in casa con il fanalino danese del Midtjylland (zero punti in classifica fino a ieri sera) nella partita teoricamente più semplice, quella che avrebbe dovuto spianare la strada alla qualificazione mentre, per sua fortuna, il Liverpool batteva in casa l'Ajax per 1-0 (gol di Jones al 58'). Il Midtjylland ha fatto sua la gara con una rete di Scholz al 13, la Dea ha faticato ed è riuscita a pescare il pareggio solo al 79' con Romero. Bergamaschi poco brillanti, capaci di riscattare in parte il ko subito in casa sabato contro il Verona in campionato. A salvare la serata storta degli attaccanti di Gasperini, che a fine primo tempo lascia nello spogliatoio addirittura Gomez, è Romero a dieci minuti dalla fine. Un difensore che il tecnico bergamasco manda a fare l'attaccante.

A conti fatti, però, passata la paura, il punto che l'Atalanta ha portato a casa ieri sera vale oro grazie alla contemporanea vittoria casalinga del Liverpool sull'Ajax per 1-0. Ad un turno dalla fine, dunque, nel gruppo D la situazione è questa: Reds matematicamente qualificati (12 punti), Atalanta (8 punti) e Ajax (7 punti) si giocano tutto mercoledì prossimo, 9 dicembre, in Olanda. Ai bergamaschi andrà bene anche un pareggio (all'andata finì 2-2).

