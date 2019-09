Brillano i remi azzurri nove barche a Tokyo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANOTTAGGIOLINZ È un mondiale per certi versi storico quello di Linz-Ottensheim per l'Italia del canottaggio che dalle acque austriache qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020 quattro barche femminili (doppio, due senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) e cinque maschili (due senza, singolo, quattro senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) per un totale di nove carte olimpiche già in cassaforte per 23 azzurri. Dalle finali B che hanno animato l'ultima giornata di gare per definire la classifica dalla settima alla...