BRILLA L'AUSTRIA MA È VONN-MANIA

SCI ALPINOdal nostro inviatoCORTINA Poca Italia, tanta Austria. E allora, dal punto di vista azzurro, vince Cortina. Perché la leggera nevicata della notte e il sole splendido a illuminare la Tofana e l'Olympia rendono sempre meravigliosa del solito la conca ampezzana. Lo vedi in pista, questo splendore, lo ammiri salendo e scendendo con le navette che fanno la spola dal paese alla pista, ribattezzata con l'hashtag #TheQueenOfSpeed, anche se le vere regine della velocità o non ci sono o non sono poi così in forma. Sofia Goggia, campionessa...