SCI

VAL D'ISERE Tre giorni di gara e tre podi per l'Italia. La Val d'Isere si è tinta d'azzurro visto che he dopo la vittoria ed il secondo posto di Sofia Goggia in discesa è arrivato anche il terzo di Federica Brignone in superG. Il tutto mentre gli azzurri nel gigante di Alta Badia hanno registrato l'ennesimo tonfo. Ma dal punto di vista sportivo la grandissima protagonista della domenica sugli sci è stata la campionessa ceca Ester Ledecka che ha vinto il superG in 1.24.64. Per lei - praghese di 25 anni e atleta davvero polivalente visto che detiene l'oro olimpico non solo in superG ma pure in uno sport completamente diverso come lo snowboard - è il secondo successo nella coppa del mondo di sci alpino dopo la vittoria in discesa a Lake Louise. Ma è un successo arrivato dopo che pochi giorni fa aveva vinto a Cortina anche un parallelo nel circuito di cdm dello snowboard. E va considerato che sci alpino e snowboard hanno in comune solo la neve.

DOLORE

Mentre in Val d'Isere seconda è arrivata la svizzera Corinne Suter in 1.24.67, sempre sul podio nelle tre gare francesi. Al terzo posto Brignone in 1.24.99: podio n.42 e «un grazie al doc che non mi ha fatto sentire dolore alla tibia dopo la brutta caduta nella prima discesa. «Ho fatto bene a disertare la seconda discesa per poter recuperare» aggiunge. Per l'Italia c'è stato un risultato di squadra eccellente. È arrivato il quarto posto di Marta Bassino in 1.25.10 mentre Sofia Goggia ha chiuso 7ma in 1.25.48, vittima di troppi errori in una gara condotta come sempre tutta all'attacco. Ottava invece Elena Curtoni in 1.25.81, Francesca Marsaglia 16ma in 1.26.48. Davvero niente male.

Tutt'altra musica invece per l'Italia nel gigante di Alta Badia. Il francese Alexis Pinturault - 30 anni e 31° successo - ha vinto in 2.27.19. Al secondo posto la rivelazione Atle McGrath, norvegese classe 2000, in 2.27.26. Terzo lo svizzero Justin Murisier. Quasi tutti gli azzurri sono finiti fuori pista o fuori tempo massimo. L'unico a salvarsi è stato il bravo bolzanino Riccardo Tonetti che, pettorale 33, ha chiuso con un buon 11° in 2.28.30 e con il miglior tempo della seconda manche dopo essere stato 23° nella prima.

Oggi in Alta Badia si va avanti con lo slalom speciale. Per L'Italia - dopo la rottura del crociato ed il coronavirus - torna il veterano Manfred Moelgg insieme a Stefano Gross. Causa covid non ci sarà invece l'emiliano Giuliano Razzoli. Per le ragazze del circo bianco ora breve pausa natalizia. Il prossimo appuntamento è in Austria, a Semmering: lunedì 28 dicembre gigante e martedì slalom speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA