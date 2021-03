SCI

Il Mondiale le era andato di traverso, ma da campionessa pura Federica Brignone ha impiegato un istante a digerire il boccone amaro. Così nella domenica fastosa in superG, sulla pista Volata della Val di Fassa, la valdostana è tornata a calpestare il gradino più alto del podio in Coppa del mondo dopo un anno e cinque giorni di digiuno. Era dal 23 febbraio del 2020 che Fede non centrava una vittoria. Dopo la combinata trionfale di Crans Montana erano arrivati il successo nella classifica generale undici mesi fa, cinque podi in questa stagione e tante lacrime al fiele nella rassegna iridata ampezzana. Occorreva cambiare ritmo e dimostrare al mondo che la fuoriclasse fosse ancora viva e vegeta. Detto, fatto, anche con una gustosa appendice. Al Passo San Pellegrino Brignone non si è infatti limitata a emettere il primo squillo di tromba stagionale, giacché il suo acuto ha frantumato pure due primati. La trentenne di La Salle ha infatti affiancato Deborah Compagnoni come azzurra plurivittoriosa in Coppa del Mondo a quota 16 vittorie. Nello stesso istante è anche diventata l'azzurra più anziana a vincere in Coppa, mentre sua mamma Ninna Quario è stata la più giovane a esserci riuscita. In più la nona vittoria stagionale nel circo bianco per l'Italia femminile è l'ennesima dimostrazione della compattezza della squadra, visti il quarto posto di Elena Curtoni, il quinto di Francesca Marsaglia e il sesto di Marta Bassino.

LA SODDISFAZIONE

«La cosa migliore è sempre cercare di vivere in serenità e dare il massimo. Qui sono riuscita a farlo, trasferendo in pista quanto di buono sfoderato in allenamento, perciò sono davvero soddisfatta», commenta una raggiante Brignone, aggiungendo come il risultato sia importante «perché è quello che rimane scritto. Ne avevo davvero bisogno perché era da troppo tempo che la prima posizione non arrivava. Quando non vinci per tanti mesi di fila, poi diventa tutto più difficile». A complicare le cose ci si era messo il deludentissimo Mondiale di Cortina, dove la carabiniera aveva oltremodo deluso. Meno male che il riscatto si è consumato proprio sulla neve tricolore. «Sono contenta per la mia prestazione e per averla fatta in Italia. Si vedeva che il tracciato era abbastanza filante e bisognava cercare di continuare sempre a fare velocità. Occorreva avere la fiducia di tenere le punte in giù, esserci riuscita e aver tirato fuori il mio massimo è importante».

CURRICULUM DOC

L'azzurra non riuscirà a difendere la sfera di cristallo, non acciufferà alcuna coppa di specialità, ma almeno potrà fregiarsi del titolo di italiana più vincente nel circo bianco: «Aver raggiunto Deborah Compagnoni è un bel traguardo, ma non è l'ultimo che mi pongo. Ho voglia di fare ancora tanto in questo sport, i miei sogni sono ancora numerosi». Insomma, a Cortina aveva fatto capire che non sarebbe arrivata fino ai Giochi del 2026, ma seppur a breve raggio, nel suo orizzonte ci sono almeno i Giochi di Pechino 2022, i Mondiali di Meribel 2023 e almeno altre due sfere di cristallo da potersi giocare. Dal canto sua Compagnoni ha augurato a Brignone il meglio: «Questo risultato darà a Federica molta fiducia, sicuramente supererà le 16 vittorie, le auguro di organizzarsi bene per le prossime stagioni». A scortare la Fede ritrovata sul podio sono state le svizzere Gut e Suter. La ticinese si è aggiudicata con una prova di anticipo la sua terza coppa di superG, dopo quelle del 2014 e del 2016, e ha incrementato il vantaggio su Petra Vlhova nella generale. Prima delle finali alla slovacca restano adesso tre slalom e un gigante per potersi presentare in testa a Lenzerheide. Gut e Suter sono le uniche che contenderanno a Sofia Goggia la coppa di discesa: tutto dipenderà dall'esito della prova conclusiva sul pendio elvetico. Intanto si sono registrate altre due brutte cadute quella della norvegese Lie finita nelle reti con gli sci attaccati ai piedi e quella dell'austriaca Schneeberger, finita anche lei contro le protezioni a testimonianza che urgono provvedimenti per interrompere l'ecatombe di infortuni.

Mario Nicoliello

