LA THUILLE Ha avuto un comprensibile gesto di rabbia l'azzurra Federica Brignone quando per un solo centesimo di secondo, pari a 27 cm, si è ritrovata seconda in 1.11.73 nel superG di La Thuile sulla ripidissima e difficile pista Franco Berthod. Ma va ben così visto che Federica è comunque ormai sempre più sola in testa alla classifica generale. Il superG - su una pista che sino a venerdì aveva un fondo ghiacciatissimo che tanto piace a Federica e alle italiane ma che nelle ultime ore è stato ammorbidito da una nevicata - è stato vinto in 1.11.72 dall'austriaca Nina Ortlieb, 23 anni e primo successo in carriera, figlia dell'ex campione olimpico di discesa Patrick. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.11.79.

La Brignone con questo undicesimo podio stagionale ha comunque consolidato il suo primato in classifica generale portandolo a quota 1.378 rispetto ai 1.225 della ancora assente americana Mikaela Shiffrin ed ai 1.189 della slovacca Petra Vlhova, ieri quarta e comprensibilmente delusa per la cancellazione a Ofterschwang, per mancanza di neve, delle due gare di gigante e speciale che lei preferisce. Con questo nuovo podio la Brignone si è poi anche avvicinata a Suter nella classifica di superG salendo a 341 punti contro i 360 dell'elvetica quando manca una gara a fine stagione. È dunque in piena corsa non solo per la conquista della coppa generale ma anche di quelle di superG oltre che di combinata e di gigante.

«Alla partenza ero tesissima perché l'appuntamento era molto importante e questa è una pista che conosco benissimo, vicino a casa mia. In più c'erano tutti i miei tifosi. Quando sono arrivata in fondo - ha raccontato Federica - è stata una liberazione. Ho sbagliato io in una curva più pianeggiante».

Per l'Italia nella classifica di questo superG ci sono poi la sempre più brava e polivalente piemontese Marta Bassino quinta in 1.12.23 ed Elena Curtoni settima in 1.12.59.

Oggi a La Thuile terza ed ultima combinata stagionale con la Brignone che ha vinto le prime due e punta dunque a pieno titolo anche a questa coppa di disciplina. Resta su questa fase finale della stagione l'incognita Mikaeala Shiffrin, assente da quando il 2 febbraio, è morto suo padre Jeff. Da lei nessuna notizia, salvo che si allena regolarmente sulla piste di Vail. E resta anche l'incognita sulle Finali di Cortina dal 18 al 22 marzo. Si deve capire se il divieto di competizioni sportive in Veneto verrà esteso e se, in questo caso, comprenderà anche la manifestazione cortinese. A La Thuile, senza particolari problemi organizzativi, in questo superG sono state comunque per la prima volta applicate regole di cautela anti coronavirus: pubblico in numero limitato, cerimoniali ridotti al minimo e contatti con le atlete ad una distanza minima di un paio di metri.

Ad Hinterstoder, invece, nel superG uomini ha vinto l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.33.08 davanti allo svizzero Mauro Caviezel in 1.33.13. Migliore azzurro Mattia Casse ottavo seguito da Emanuele Buzzi nono.

