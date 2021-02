SCI

Passano i giorni, il Mondiale effettua il suo giro di boa, ma l'Italia è ancora assente dal medagliere di Cortina 2021. Un bilancio che non si può non definire deludente, visto che la carta Dominik Paris è già stata giocata e Federica Brignone ha non ha centrato l'obiettivo né nel superG né nella combinata alpina. Soprattutto quest'ultima gara ha lasciato molto amaro in bocca, con la valtellinese al comando dopo il superG ma uscita dopo sole tre porte dello slalom pomeridiano. «Sono partita troppo all'attacco, pensavo non si scivolasse così tanto e ho commesso un errore - racconta la detentrice della Coppa del Mondo -. Ho provato a rischiare il tutto per tutto, ma probabilmente non è stata la scelta più adatta». In effetti per andare a medaglia la Brignone avrebbe dovuto superarsi tra i pali snodati, visto che alle spalle della dominatrice Mikaela Shiffrin (al sesto titolo iridato), si sono piazzate la slovacca Petra Vlhova a 086 e la svizzera Michelle Gisin a 089, tutte formidabili nella specialità.

CURTONI QUARTA

Poi il vuoto, con Elena Curtoni quarta ma a un secondo e mezzo dal podio (infatti la velocista valtellinese ha dichiarato di non avere rimpianti) e Marta Bassino sesta a 354 dalla vetta. Però la delusione resta, amplificata anche dall'occasione mancata da Riccardo Tonetti, che decimo dopo il superG, ha sbagliato troppo nello slalom, chiudendo al settimo posto. Peccato, perché alle spalle dell'austriaco Marco Schwarz (oro) e del francese Alexis Pinturault (argento a 004), c'era lo spazio per inserirsi, essendo lo svizzero Loic Meillard terzo a 112. E ora? Inevitabilmente le grandi speranze vengono riposte nel gigante femminile di giovedì, con Bassino favorita e Brignone anch'essa da podio, con l'augurio che le due ragazze arrivino a quell'appuntamento senza l'obbligo di salvare l'onore sciistico nazionale, considerando che nelle tre gare conclusive (il gigante maschile e i due slalom) la medaglia azzurra appare piuttosto improbabile. Ecco perché sarebbe importante, anche per la tranquillità di entrambe, trovare un podio nel parallelo odierno e nel team event di domani, gare che spesso regalano sorprese; del resto due anni fa il bronzo dell'Italia nel parallelo a squadre non era certo atteso. Ci proveranno oggi le stesse Federica e Marta, assieme a Laura Pirovano e a Lara Della Mea, mentre nella prova maschile ci saranno De Aliprandini, Borsotti, Tonetti e Franzoni.

Bruno Tavosanis

