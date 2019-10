Brignone e Goggia sfidano la regina Shiffrin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCISOELDEN Più che giusto e comprensibile che l'azzurra Federica Brignone abbia «buone sensazioni» alla vigilia dello slalom gigante che oggi a Soelden (Raisport ed Eurosport dalle 9.45 e dalle 12.45) apre la stagione. Fede su questa pista a 2.000 metri del ghiacciaio Rettenbach, ha infatti vinto nel 2015, e l'anno scorso ha conquistato un notevole secondo posto. L'azzurra avrà al suo fianco la campionessa Sofia Goggia, che vuole fare punti anche in gigante e non solo nelle discipline veloci in cui già eccelle, e la rodata piemontese...