Doveva essere un lunedì di riposo, invece quella odierna sarà la giornata più intensa di Cortina 2021. Oggi, infatti, si svolgeranno entrambe le combinate, previste la scorsa settimana ma poi rinviate come conseguenza del maltempo che ha caratterizzato i primi giorni iridati. Al mattino si svolgeranno i due superG sull'Olympia delle Tofane (anche gli uomini, quindi, mentre da programma iniziale avrebbero dovuto gareggiare sulla Vertigine), al pomeriggio gli slalom sulla stessa pista. Prime a partire le ragazze, con il nuovo assalto al podio di Federica Brignone e Marta Bassino; in particolare la valdostana nell'ultimo biennio è stata l'assoluta protagonista della specialità, che però in questa stagione non è prevista in Coppa del Mondo, senza dimenticare che non sempre tutte le migliori partecipano. Un esempio è quello di Mikaela Shiffrin, raramente presente alle combinate quando sono previste in una tappa riservata solo alle prove veloci. La stella americana è la favorita, considerando che arriva dal bronzo nel superG iridato e fra i pali snodati non ha bisogno di presentazioni. Punta però al massimo obiettivo anche la slovacca Petra Vlhova, nona giovedì scorso e anch'essa fenomenale nello slalom. Per la Brignone, quindi, sulla carta il massimo risultato raggiungibile è il bronzo, ma è vero che la combinata da sempre regala sorprese e quindi ci si può aspettare di tutto. Nell'ideale griglia di partenza la Bassino parte più dietro, completano il quartetto azzurro Nadia Delago e Francesca Marsaglia.

Tra i maschi l'Italia si affida a Riccardo Tonetti, buon supergigantista e in grado di difendersi nello slalom, in passato la sua specialità di riferimento. Qui c'è un favorito nettissimo, il leader della classifica generale di Coppa del Mondo Pinturault, con lo svizzero Meillard candidato all'argento. Poi ci può essere spazio per molti, dal numero uno stagionale dello slalom Schwarz all'altro francese Muffat-Jeandet, con Tonetti che comunque se la può giocare. In gara anche Christof Innerhofer e l'esordiente Giovanni Franzoni, un bresciano cresciuto allo Ski College Veneto di Falcade e quindi di fatto il solo a rappresentare a Cortina il movimento sciistico bellunese.

